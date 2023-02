თურქეთის საელჩო მიწისძვრით დაზარალებული ადამიანებისთვის დახმარებას ითხოვს

თურქეთის საელჩოს განცხადებით, დაწყებულია მიწისძვრით დაზარალებული ადამიანებისთვის ნივთების შეგროვება.





• ქურთუკი-პალტო

• საწვიმარი

• ჯემპრი

• ხელთათმანი

• შარფი - კაშნე

• ბერეტი

• წინდა

• საბანი

• საძილე ტომარა

• საკვები ამანათი (მშრალი და დაკონსერვებული საკვები)

• ბავშვთა კვება

• ბავშვის საფენები

• დასუფთავებისა და ჰიგიენის საშუალებები

• ქალის ჰიგიენური პაკეტები



ეს იმ ნივთების ჩამონათვალია, რომელიც შეგიძლიათ დახმარების სურვილის შემთხვევაში მიიტანოთ შემდეგ მისამართებზე:



• გურჯაანი,ნონეშვილის ქ.#12 - სამართლიანი არჩევნების კახეთის რეგიონულ ოფისი.

• თურქეთის საელჩო - ი. ჭავჭავაძის პრ. 35, თბილისი

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ბელიზ თურფჩუ: 511 130 198 ბორან ჯან ქოჩბოღანი: 599 033 560

• GÜRTİAD თავისუფლების მოედანი #4, თბილისი

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it მერთ იუმუშაქერი: 577 562 000

• MÜSİAD ი. ჭავჭავაძის პრ. #37 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ხათუნა: 557 505 946

• შპს იონფაში ჯორჯია, საწყობი ლიბანის 4/გ, ავჭალა, თბილისი, ისა ალთუნი: 577 562 007